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Ракурс
Отражение российского штурма, скриншот видео

Дроны остановили комбинированный штурм рашистов на Луганщине (ВИДЕО)

28 июл 2025, 17:56
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На Луганщині пілоти підрозділу «Фенікс» Луганського прикордонного загону зупинили комбінований штурм ворога в районі селища Білогорівка.

Відповідне відео сьогодні, 28 липня, опубліковане у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Ворог кинув у бій піхоту, легковий автотранспорт та важку бронетехніку, — вказано в описі відео. — Завдяки злагодженій роботі розрахунків FPV, екіпажів «Vampire» та «скидів» штурмові дії росіян вдалося зупинити.

Зазначається, що в ході відбиття атаки рашистів знищено два танки, броньовану машину та легковий автотранспорт противника.

Серед піхоти втекти не вдалося нікому, — додали в ОВА.

Источник: Ракурс


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