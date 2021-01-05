Электронный кабинет пациента — Степанов рассказал, что это такое

https://racurs.ua/n148634-elektronnyy-kabinet-pacienta-stepanov-rasskazal-chto-eto-takoe.html

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Электронный кабинет пациента заработает в Украине в 2021 году. Об этом заявил на брифинге 5 января министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, е-кабинет позволит подписывать декларации с врачом онлайн.

Прежде всего, мы хотим ввести электронный кабинет пациента. В том числе и с интеграцией его с сервисом «Дія», что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту. Это позволит заключать декларации с врачом онлайн, предоставлять доступ к собственным данным, — рассказал Степанов.

Он добавил, что в е-кабинете пациента будет собрана вся информация о состоянии его здоровья.

С этой информацией вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны, — отметил министр.



В 2021 году Минздрав хочет также избавиться бумажных больничных и ввести электронные.

Напомним, Минцифры еще в октябре обещало, что е-больничный запустят в Украине за месяц-два. В начале марта 2020 года Кабмин принял соответствующее постановление, которым утвердил введение электронных больничных с 1 апреля. 23 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что введение электронного больничного в Украине задерживается из-за технических проблем и пандемии COVID-19. Тестирование упрощенной модели электронных листков нетрудоспособности стартовало в июле 2020 года.