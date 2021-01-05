Електронний кабінет пацієнта — Степанов розповів, як він працюватиме

https://racurs.ua/ua/n148634-elektronnyy-kabinet-paciienta-stepanov-rozpoviv-yak-vin-pracuvatyme.html

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Електронний кабінет пацієнта запровадять в Україні у 2021 році. Про це заявив на брифінгу 5 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, е-кабінет дозволить підписувати декларації з лікарем онлайн.

Перш за все, ми хочемо запровадити електронний кабінет пацієнта. Зокрема, й з інтеграцією його з сервісом «Дія», що дозволить пацієнту бачити його електронну медичну карту. Це дозволить заключати декларації з лікарем онлайн, надавати доступ до власних даних, — розповів Степанов.

Він додав, що в е-кабінеті пацієнта буде зібрана вся інформація про стан його здоров’я.

З цією інформацією ви просто приходите до лікаря, він входить у ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані, — зазначив міністр.



У 2021 році МОЗ хоче також позбутися паперових лікарняних та запровадити електронні.

Нагадаємо, Мінцифри у жовтні обіцяло, що е-лікарняний запустять в Україні за місяць-два. На початку березня 2020 року Кабмін ухвалив відповідну постанову, якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня. 23 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблеми та пандемію COVID-19. Тестування спрощеної моделі електронних листків непрацездатності було розпочато у липні 2020 року.