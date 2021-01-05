Локдаун в январе — Степанов пообещал уточнить перечень запрещенных к продаже товаров

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Локдаун в январе в Украине призван сбить волну распространения коронавируса. Профильный министр Максим Степанов пообещал на заседании правительства 5 января уточнить перечень товаров запрещенных к продаже во время жесткого карантина.

Он опроверг информацию о запрете «всего, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений».

Эта информация не является достоверной. Разрешено торговать такими товарами с 8 января по 25 января: продуктами в магазинах, торговая площадь которых на 60% предназначена для этого, лекарственными медсредствами, средствами гигиены, ветеринарными средствами, средствами связи, кормами и семенами. Другие группы товаров — только адресная доставка, — сообщил на брифинге Степанов.

В то же время вопрос продажи бытовой химии министр пообещал уточнить сегодня на заседании Кабмина.

Когда составляли перечень, то выходили из введения ограничений на 16 дней. Нам надо 16 дней, чтобы сбить волну, чтобы потом уже ничего не вводить до апреля-мая, — заявил глава Минздрава.



Напомним, что в период январского локдауна (8−24 января) супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

Чтобы выполнить постановление Кабмина супермаркеты будут вынуждены либо закрывать соответствующие отделы на территории, либо запрещать продажу при расчете на кассе.