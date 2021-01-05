Фейерверки на Новый год травмировали детей — оторванные пальцы, ожоги и открытая рана головы

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Фейерверки на Новый год травмировали детей — по меньшей мере о двух инцидентах, которые возникли из-за неосторожного обращения с пиротехническими средствами и халатности взрослых, рассказали 5 января в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Днепре в руках 10-летней девочки взорвалась петарда, в результате чего ребенку оторвало пальцы. Предварительно, петарду девочке дали родители, во время поджога она сразу взорвалась, — сообщают спасатели.

Сейчас ребенок находится в областной детской больнице. Другой досадный случай, по данным ГСЧС, произошел в новогоднюю ночь на Черкасщине.

В селе Безбородьки 10-летний мальчик получил травму, когда ему в голову попала петарда. Мальчика доставили в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожоги первой-второй степени лобной области головы, — отметили спасатели.

В ГСЧС также отчитались, что в ночь с 31 декабря на 1 января их подразделения привлекались к ликвидации пожаров, вызванных несоблюдением украинцами правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств. В частности, в результате использования салютов произошло возгорание квартиры в многоэтажке, также горел автомобиль.