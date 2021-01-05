Штормовое предупреждение объявили в Украине

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Штормовое предупреждение объявили в Украине 5 января из-за сильного тумана. В большинстве областей видимость будет достигать 200−500 м. Погодные условия могут повлечь нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

По данным Укргидрометцентра, 5 января ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200−500 м (I уровень опасности, желтый), — информирует во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В «Укравтодоре» рассказали о состоянии дорог по стране.

По состоянию на 6.00 в Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Киевской областях небольшой дождь, на севере и в центре страны — местами туман. Температура воздуха в центральных и северных областях -1+2°С, на юге — +1+3°С, на западе +2+6°С. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое. На перевальных участках дорог дождь, состояние покрытия мокрое, — говорится в сообщении «Укравтодора».



На дорогах госзначения проводятся работы по обработке противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. Проезд всеми участками дорог обеспечен.

Кроме этого, в «Укравтодоре» напомнили водителям о дождях в западных областях, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. На северо-востоке страны и в Карпатах на дорогах местами сегодня будет наблюдаться гололедица.