Штормове попередження оголошено в Україні

https://racurs.ua/ua/n148630-shtormove-poperedjennya-ogolosheno-v-ukrayini.html

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Штормове попередження оголосили в Україні 5 січня через сильний туман. У більшості областей видимість сягатиме 200−500 м. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

За даними Укргідрометцентру, 5 січня вночі та вранці у більшості областей туман, видимість 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий), — інформує у вівторок Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

В «Укравтодорі» розповіли про стан доріг по країні.

Станом на 6.00 у Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Львівській, Київській областях невеликий дощ, на півночі та в центрі країни — місцями туман. Температура повітря в центральних та північних областях -1+2°С, на півдні — +1+3°С, на заході +2+6°С. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей вологе та місцями мокре. На перевальних ділянках доріг дощ, стан покриття мокрий, — йдеться у повідомленні «Укравтодору».



На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Окрім цього, в «Укравтодорі» нагадали водіям про дощі у західних областях, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях. В Карпатах можливий дощ з мокрим снігом. На північному сході країни і в Карпатах на дорогах подекуди сьогодні спостерігатиметься ожеледиця.