Валюта стрімко подорожчала, євро коштує майже 35 грн — що відбувається

https://racurs.ua/ua/n148629-valuta-strimko-podorojchala-ievro-koshtuie-mayje-35-grn-scho-vidbuvaietsya.html

Ракурс

Курс гривні до долара та євро різко знизив Національний банк: долар — на 16 копійок до показника 28,43 грн, а євро — на 20 копійок до 34,93 грн.

Таким чином, офіційний курс долара почав 2021 рік зростанням після зниження в кінці минулого року.

У перший робочий день 2021 року на валютному ринку долар виріс майже на 10 коп. — з 28,33/28,355 до 28,435/28,455 грн, а євро майже на 20 коп. — з 34,7467/34,7774 грн до 34,9437/34, 9655.

На міжбанківському ринку 4 січня вільно почувалися спекулянти, які почали активно розгойдувати курс вже після 11.00. Вони грали «на підвищення» на невеликих лотах, повідомляє «Мінфін».

Зростання курсу євро за день навіть до рівнів трохи вище 35 грн пояснюється в основному реакцією українського міжбанку на подорожчання євровалюти щодо долара на зовнішніх ринках.

Нацбанк продав приблизно 20 млн дол. по 28,45 грн і потім досить довго стояв з рівнем продажу по 28,47 грн, щоб збити спекулятивні спроби розгойдати курс вище.

У держбюджеті-2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 грн за дол., а прогнозний курс на кінець року становить 28,8 грн за дол. Наприкінці 2020 року валюта спочатку стрімко дорожчала, але згодом курс відкоригувався.