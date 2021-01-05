Британію закрили на третій локдаун — деталі

https://racurs.ua/ua/n148628-brytaniu-zakryly-na-tretiy-lokdaun-detali.html

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Локдаун у Великій Британії оголосили вже втретє від початку пандемії. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон увечері 4 січня звернувся до громадян та анонсував новий національний карантин в Англії через стрімке поширення коронавірусу.

Джонсон оголосив, що під час локдауну, який почався опівночі 5 січня, всі повинні залишатися вдома, окрім певних винятків, повідомляє Reuters.

Ресторани в Англії можуть продовжувати працювати на виніс, однак доставляти алкоголь їм заборонено. Повинні закритися спортивні майданчики, зокрема спортивні зали та тенісні корти.

Всі школи та коледжі будуть закриті для більшості учнів і перейдуть на дистанційне навчання до середини лютого. При цьому дитячі садки залишаться відкритими.

Прем'єр-міністр закликав людей негайно слідувати новими правилами на тлі зростання кількості випадків зараження вірусом та кількості пацієнтів.

У зверненні Джонсон заявив, що національний рівень попередження коронавірусу повинен перейти на п’ятий рівень, а якщо цього не зробити, то Національна служба здоров’я може це не витримати.

Одночасно Велика Британія розгортає найбільшу програму вакцинації у своїй історії. Джонсон заявив, вакцину Oxford-AstraZeneca до середини лютого отримають чотири пріоритетні групи населення.

Шотландія видала наказ про те, щоб громадяни залишалися вдома до кінця січня і разом з Уельсом закрила класи для більшості учнів.

Тим часом Італія відклала відкриття гірськолижних курортів на кілька тижнів.