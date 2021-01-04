Вакцина від коронавірусу. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n148590-yaki-krayiny-lidyruut-za-tempamy-vakcynaciyi-vid-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує поширюватися, вакцинація проти COVID-19 триває у 29 країнах.

У Китаї, зокрема, введено 4,5 млн доз, в США — 3,5 млн, в Ізраїлі — 1 млн, у Великій Британії — 947 тис., у Німеччині — 166 тис., повідомляє Bloomberg.

Велика Британія першою розпочала масове щеплення громадян від COVID-19. У понеділок, 4 січня, у країні розпочинається масова вакцинація від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Вакцина буде введена пацієнтам в «невеликій кількості» лікарень в Сполученому королівстві, інформує NHS.

Спочатку вакцину отримають два лікарняних фонду в Лондоні, по одному на півдні та півночі Англії, один в Мідлендсі й один в Оксфорді. Усього вакцина буде доступна в більше ніж 700 пунктах вакцинації.

У США вакцину від коронавірусу розробки AstraZeneca можуть схвалити у квітні 2021 року. Зараз вона перебуває на третьому етапі випробувань в країні.

В ЄС заявили, що не будуть встановлювати єдиний термін для початку вакцинації. Проте більшість країн блоку, починаючи з 27 грудня, почали проводити щеплення від коронавірусу. Єдиною країною, яка ще не розпочала цей процес, є Нідерланди.

Уряд країни зволікав з цим рішенням, стверджуючи, що йому потрібний додатковий час для забезпечення безперебійного впровадження щеплень. Проте під тиском громадськості, зокрема, медичної спільноти, влада погодилася розпочати вакцинацію в країні. Про таке рішення планується оголосити на початку наступного тижня.

Також уряд Нідерландів на вимогу медиків погодився додати до першої черги вакцинації 30 тис. лікарів невідкладної допомоги. Спершу щеплення планували робити лише працівникам будинків для літніх людей та інших соціальних служб.

Канада очікує отримати вакцину від коронавірусу в першому кварталі 2021 року. Тоді ж планують розпочати й вакцинацію.

У Міністерстві охорони здоров’я Німеччини розраховують почати щеплення проти коронавірусу всіх жителів країни із середини 2021 року.

За даними видання The Local, Ватикан планує почати кампанію вакцинації проти COVID-19 у найближчі кілька днів. Влада країни вирішила використовувати вакцину фармацевтичної компанії Pfizer, але в майбутньому не виключає можливість застосування й інших вакцин, ефективність і повна безпека яких буде доведена.

Очікується, що у середині 2021 року масове щеплення розпочнеться також в Україні. За даними Офісу президента, наприкінці грудня Україна підписала контракт на постачання 1,8 млн доз вакцини проти коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що щеплення запропонують майже 21 млн українців, що складає 50% населення країни.

Згідно з даними Оксфордського університету, наразі лідером протиковідної кампанії є Ізраїль. Станом на 1 січня країна вакцинувала близько 12% населення.

Ізраїль вже використав понад 1 млн доз вакцини. Вакцинація в цій країні стартувала 19 грудня 2020 року. Для щеплення використовують вакцину виробництва німецької компанії BioNTech та її американського партнера — компанії Pfizer.

Друге місце за темпами вакцинації посідає Бахрейн, де на 100 осіб приходиться 3,49 дози препарату. У Великій Британії цей показник складає 1,47.

Загалом у світі вже використали близько 10,8 млн доз вакцини, але цей показник не збігається з кількістю людей, оскільки в окремих випадках потрібно вводити дві дози вакцини.

Нагадаємо, у Польщі розгорівся скандал через щеплення проти коронавірусу поза встановленою чергою зірок шоу-бізнесу та політиків. Міністерство охорони здоров’я призначило перевірку у Варшавському медуніверситеті через можливі зловживання під час вакцинації.