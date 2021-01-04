Вакцина от коронавируса. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n148590-kakie-strany-lidiruut-po-tempam-vakcinacii-ot-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться, вакцинация против COVID-19 проходит в 29 странах.

В Китае, в частности, введено 4,5 млн доз, в США — 3,5 млн, в Израиле — 1 млн, в Великобритании — 947 тыс., в Германии — 166 тыс., сообщает Bloomberg.

Великобритания первой начала массовую вакцинацию граждан от COVID-19. В понедельник, 4 января, в стране начинается массовая вакцинация от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Вакцина будет введена пациентам в «небольшом количестве» больниц в Соединенном Королевстве, сообщает NHS.

Сначала вакцину получат два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе и один в Оксфорде. Всего вакцина будет доступна в 700 пунктах вакцинации.

В США вакцину от коронавируса разработки AstraZeneca могут одобрить в апреле 2021 года. Сейчас она находится на третьем этапе испытаний в стране.

В ЕС заявили, что не будут устанавливать единый срок для начала вакцинации. Однако большинство стран блока, начиная с 27 декабря, начали проводить вакцинацию от коронавируса. Единственной страной, еще не начавшей этот процесс, являются Нидерланды.

Правительство страны медлило с этим решением, утверждая, что ему требуется дополнительное время для обеспечения бесперебойного процесса. Однако под давлением общественности, в частности, медицинского сообщества, власти согласились начать вакцинацию в стране. О решении планируется объявить в начале следующей недели.

Также правительство Нидерландов согласилось добавить к первой очереди вакцинации 30 тыс. врачей неотложной помощи. Сначала привить планировали только работников домов престарелых и других социальных служб.

Канада ожидает получить вакцину от коронавируса в первом квартале 2021 года. Тогда же планируется начать и вакцинацию.

В Министерстве здравоохранения Германии рассчитывают начать массовую вакцинацию против коронавируса с середины 2021 года.

По данным издания The Local, Ватикан планирует начать кампанию вакцинации против COVID-19 в ближайшие несколько дней. Власти страны решили использовать вакцину фармацевтической компании Pfizer, но в будущем не исключает возможность применения и других вакцин, эффективность и полная безопасность которых будет доказана.

Ожидается, что в середине 2021 года массовая вакцинация начнется и в Украине. По данным Офиса президента, в конце декабря Украина подписала контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что прививки предложат почти 21 млн украинцев, что составляет 50% населения страны.

Согласно данным Оксфордского университета, пока лидером противоковидной кампании является Израиль. 1 января страна вакцинировали около 12% населения.

Израиль уже использовал больше 1 млн доз вакцины. Вакцинация в этой стране стартовала 19 декабря 2020 года. Для прививки используют вакцину производства немецкой компании BioNTech и ее американского партнера — компании Pfizer.

Второе место по темпам вакцинации занимает Бахрейн, где на 100 человек приходится 3,49 дозы препарата. В Великобритании этот показатель составляет 1,47.

Всего в мире уже использовали около 10,8 млн доз вакцины, но этот показатель не совпадает с количеством людей, поскольку в отдельных случаях нужно вводить две дозы вакцины.

Напомним, в Польше разгорелся скандал из-за вакцинации против коронавируса вне установленной очереди звезд шоу-бизнеса. Министерство здравоохранения назначило проверку в Варшавском медуниверситете из-за возможного злоупотребления при вакцинации против COVID-19.