Британию закрыли на третий локдаун — детали

https://racurs.ua/n148628-britaniu-zakryli-na-tretiy-lokdaun-detali.html

Ракурс

Локдаун в Великобритании объявили уже третий раз с начала пандемии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 4 января обратился к гражданам и анонсировал новый национальный карантин в Англии из-за стремительного распространения коронавируса.

Джонсон объявил, что во время локдауна, который начался в полночь 5 января, все должны оставаться дома, кроме определенных исключений, сообщает Reuters.

Рестораны в Англии могут продолжать работать на вынос, однако доставлять алкоголь им запрещено. Должны закрыться спортивные площадки, в том числе спортивные залы и теннисные корты.

Все школы и колледжи будут закрыты для большинства учащихся и перейдут на дистанционное обучение до середины февраля. При этом детские сады останутся открытыми.

Премьер-министр призвал людей немедленно следовать новым правилам на фоне роста количества случаев заражения вирусом и количества пациентов.

В обращении Джонсон заявил, что национальный уровень предупреждения коронавируса должен перейти на пятый уровень, а если этого не сделать, то Национальная служба здоровья может не выдержать.

Одновременно Великобритания разворачивает самую масштабную программу вакцинации в своей истории. Джонсон заявил, вакцину Oxford-AstraZeneca до середины февраля получат четыре приоритетные группы населения.

Шотландия издала приказ о том, чтобы граждане оставались дома до конца января и вместе с Уэльсом закрыла классы для большинства учащихся.

Между тем Италия отложила открытие горнолыжных курортов на несколько недель.