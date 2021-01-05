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Британию закрыли на третий локдаун — детали

Британию закрыли на третий локдаун — детали

5 янв 2021, 08:48
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Локдаун в Великобритании объявили уже третий раз с начала пандемии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 4 января обратился к гражданам и анонсировал новый национальный карантин в Англии из-за стремительного распространения коронавируса.

Джонсон объявил, что во время локдауна, который начался в полночь 5 января, все должны оставаться дома, кроме определенных исключений, сообщает Reuters.

Рестораны в Англии могут продолжать работать на вынос, однако доставлять алкоголь им запрещено. Должны закрыться спортивные площадки, в том числе спортивные залы и теннисные корты.

Все школы и колледжи будут закрыты для большинства учащихся и перейдут на дистанционное обучение до середины февраля. При этом детские сады останутся открытыми.

Премьер-министр призвал людей немедленно следовать новым правилам на фоне роста количества случаев заражения вирусом и количества пациентов.

В обращении Джонсон заявил, что национальный уровень предупреждения коронавируса должен перейти на пятый уровень, а если этого не сделать, то Национальная служба здоровья может не выдержать.

Одновременно Великобритания разворачивает самую масштабную программу вакцинации в своей истории. Джонсон заявил, вакцину Oxford-AstraZeneca до середины февраля получат четыре приоритетные группы населения.


Шотландия издала приказ о том, чтобы граждане оставались дома до конца января и вместе с Уэльсом закрыла классы для большинства учащихся.

Между тем Италия отложила открытие горнолыжных курортов на несколько недель.


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