Валюта стремительно подорожала, евро стоит почти 35 грн

https://racurs.ua/n148629-valuta-stremitelno-podorojala-evro-stoit-pochti-35-grn-chto-proishodit.html

Ракурс

Курс гривны к доллару и евро резко снизил Национальный банк: доллар — на 16 копеек к показателю 28,43 грн, а евро — на 20 копеек (34,93 грн).

Таким образом, официальный курс доллара начал 2021 год ростом после снижения в конце прошлого года.

В первый рабочий день 2021 года на валютном рынке доллар вырос почти на 10 коп. — с 28,33/28,355 до 28,435/28,455 грн, а евро почти на 20 коп. — с 34,7467/34,7774 грн до 34,9437/34, 9655.

На межбанковском рынке 4 января свободно чувствовали себя спекулянты, которые начали активно раскачивать курс уже после 11.00. Они играли «на повышение» на небольших лотах, сообщает «Минфин».

Рост курса евро за день даже к уровням чуть выше 35 грн объясняется в основном реакцией украинского межбанка на подорожание евровалюты относительно доллара на внешних рынках.

Нацбанк продал примерно 20 млн долл. по 28,45 грн и потом довольно долго стоял с уровнем продаж по 28,47 грн, чтобы сбить спекулятивные попытки раскачать курс выше.

В госбюджете-2021 заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 грн за долл., а прогнозный курс на конец года составляет 28,8 грн за долл.

В конце 2020 года валюта сначала стремительно дорожала, но впоследствии курс откорректировался.