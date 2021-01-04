Погода в Україні 5 січня. Фото: pravda.com

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Погода в Україні 5 січня буде хмарною з проясненнями, у західних областях, а також в окремих районах на півдні країни пройдуть дощі, в Закарпатській області прогнозуються зливи з випаданням понад 18 мм опадів.

У центральних, південних і східних областях на дорогах утвориться ожеледиця. У Чернігівській області спостерігатиметься туман, видимість знизиться до 400 м, повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер східний, південно-східний, 4−9 м/с, пориви до 13−16 м/с. У північних і центральних областях вночі прогнозується 0−3° морозу, вдень температура повітря складе 1−4° тепла.

На заході температура повітря вночі складе 1−3° вище нуля, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах від 4° до 7° тепла.

У східній частині вночі очікується 2−3° нижче нуля, вдень температура повітря підніметься до 0−2° з позначкою плюс. На півдні країни вночі прогнозується від 1° морозу до 4° тепла, вдень повітря прогріється до 5−9° тепла.

Погода в Києві 5 січня буде хмарною. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Температура повітря вночі становитиме від 1° морозу до 1° тепла, вдень очікується 1−3° вище нуля.

Погода у Львові також буде хмарною, вночі та вдень прогнозують дощ. Температура вночі становитиме 2−4° тепла, вдень — 3−5° з позначкою плюс.

Погода в Одесі очікується хмарною з проясненнями, вдень дощитиме. Термометри вночі показуватимуть температуру в межах 3−5° вище нуля, вдень — 7−9° тепла.

Погода в Дніпрі буде без істотних опадів. Вночі прогнозують від 1° морозу до 1° тепла, вдень буде 2−4° вище нуля

Погода в Харкові буде хмарною та без опадів. Вночі температура повітря буде від 2−4° морозу, вдень — 0−2° тепла.

Погода в Карпатах очікується дощовою протягом доби, вночі прогнозують дощ з мокрим снігом. Температура вночі становитиме 2−4° тепла, вдень — 4−6° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення, які посиляться ввечері.

Нагадаємо, з температурних рекордів розпочався 2021 рік у Києві — 31 грудня у столиці вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +7,4°C, що перевищує попередній температурний рекорд цього дня, який було зафіксовано у 1925 році.