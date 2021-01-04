Погода в Украине 5 января. Фото: pravda.com

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Погода в Украине 5 января будет облачной с прояснениями, в западных областях, а также в отдельных районах на юге страны пройдут дожди, в Закарпатской области прогнозируются ливни с выпадением больше 18 мм осадков.

В центральных, южных и восточных областях на дорогах образуется гололедица. В Черниговской области будет наблюдаться туман, видимость снизится до 400 м, сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер восточный, юго-восточный, 4−9 м/с, порывы до 13−16 м/с. В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0−3° мороза, днем температура воздуха составит 1−4 °тепла.

На западе температура воздуха ночью составит 1−3° выше нуля, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от 4° до 7° тепла.

В восточной части ночью ожидается 2−3° ниже нуля, днем температура воздуха поднимется до 0−2° с отметкой плюс. На юге страны ночью прогнозируется от 1° мороза до 4° тепла, днем воздух прогреется до 5−9° тепла.

Погода в Киеве 5 января будет облачной. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​ожидается 1−3° выше нуля.

Погода во Львове также будет облачной, ночью и днем ​​прогнозируют дождь. Температура ночью 2−4° тепла, днем ​​- 3−5° с отметкой плюс.

Погода в Одессе ожидается облачной с прояснениями, днем ​​будет дождь. Термометры ночью покажут температуру в пределах 3−5° выше нуля, днем ​​-7−9° тепла.

Погода в Днепре без существенных осадков. Ночью прогнозируют от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​будет 2−4° выше нуля

Погода в Харькове будет облачной и без осадков. Ночью температура воздуха будет от 2−4° мороза, днем ​​- 0−2° тепла.

Погода в Карпатах ожидается дождливой в течение суток, ночью прогнозируют дождь с мокрым снегом. Температура ночью будет 2−4° тепла, днем ​​- 4−6° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 января будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения, которые усилятся вечером.

Напомним, с температурных рекордов начался 2021 год в Киеве — 31 декабря в столице впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +7,4°С, что превышает предыдущий температурный рекорд этого дня, зафиксированный в 1925 году.