2021 год в Киеве стартовал с трех температурных рекордов

https://racurs.ua/n148603-2021-god-v-kieve-startoval-s-treh-temperaturnyh-rekordov.html

Ракурс

С температурных рекордов начался 2021 год в Киеве — 31 декабря в столице впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +7,4°С, что превышает предыдущий температурный рекорд этого дня, зафиксированный в 1925 году.

Как сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, климатическая норма соответствовала погоде середины октября и превышала показатели на 10,2°С.

Максимальная температура после полудня в Киеве поднялась до +8,4°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 0,2°С. 1 января в Киеве было зафиксировано превышение всех трех суточных показателей температуры. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 4,4°С, что на 2,1°С выше температуры 1936 года, — говорится в сообщении метеорологов.



Кроме этого, среднесуточная температура составила +5,9°С, превысив на 1,8°С рекордные значения 1902 и 2007 годов. Максимальная температура воздуха в Киеве поднялась до +8,5°С, обогнав рекорд 1973 года на 1,1°С.

Напомним, среднемесячная температура декабря в Киеве составляла 0,5°С, что на 1,8°С выше климатической нормы. Теплее было 31 декабря, когда максимальная температура установила температурный рекорд. Осадков в Киеве за месяц выпало 92% климатической нормы.