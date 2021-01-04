Александр Тупицкий. Фото: ccu.gov.ua

https://racurs.ua/n148602-otstranenie-tupickogo-ksu-ocenit-zakonnost-ukaza-prezidenta.html

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Конституционный суд собирается дать оценку конституционности указа президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого на собрании 5 января.

Представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря напомнила, что согласно закону о Конституционном суде КС на таком собрании решает вопросы, которые непосредственно не связаны с осуществлением конституционного производства. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

Собрание судей Конституционного суда являются полномочными, если на них присутствуют не меньше 12 судей. Также Совгиря подчеркнула, что суд не может по собственной инициативе рассматривать конституционность тех или иных актов.

Вопрос о конституционности этого указа президента может быть рассмотрен Конституционным судом исключительно в случае подачи в суд соответствующего конституционного представления в порядке, предусмотренном Конституцией и Законом «О Конституционном суде Украины». Решение о конституционности любого акта, в том числе и указа президента, может быть принято только на пленарном заседании, — пояснила депутат.

По ее словам, если суд все же примет решение относительно указа президента, такой шаг будет содержать признаки преступления (ст. 364 Уголовного кодекса — злоупотребление властью или служебным положением).

Таким образом, на собрании судей или специальном пленарном заседании Конституционного суда может быть решен вопрос исключительно о дальнейшей организации работы суда с учетом отстранения судьи Тупицкого от должности судьи Конституционного суда, — сказала Совгиря.



Напомним, Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ на два месяца.

Отстранение Тупицкого осудили другие судьи КСУ. Они назвали указ об отстранении Зеленским Тупицкого ничтожным и неконституционным.