Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n148602-vidstoronennya-tupyckogo-ksu-ocinyt-zakonnist-ukazu-prezydenta.html

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Конституційний суд планує дати оцінку конституційності указу президента про відсторонення голови суду Олександра Тупицького на зборах 5 січня.

Представниця Верховної Ради в КС Ольга Совгиря нагадала, що згідно із законом про Конституційний суд, КС на таких зборах вирішує питання, які безпосередньо не пов’язані зі здійсненням конституційного провадження. Про це вона написала в телеграм-каналі.

Збори суддів Конституційного суду є повноважними, якщо на них присутні щонайменше 12 суддів. Також Совгиря підкреслила, що суд не може за власною ініціативою розглядати конституційність тих чи інших актів.

Питання про конституційність зазначеного указу президента може бути розглянуто Конституційним судом виключно в разі подання до суду відповідного конституційного подання в порядку, передбаченому Конституцією і Законом «Про Конституційний суд України». Рішення щодо конституційності будь-якого акту, зокрема й указу президента, може бути ухвалено виключно на пленарному засіданні, — пояснила нардеп.

За її словами, якщо суд все ж таки ухвалить рішення щодо указу президента, то такий крок міститиме ознаки злочину за ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Таким чином, на зборах суддів чи спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду може бути вирішено питання виключно про подальшу організацію роботу суду з урахуванням відсторонення судді Тупицького від посади судді Конституційного суду, — сказала Совгиря.



Нагадаємо, Тупицького підозрюють у підкупі свідка, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив голову Конституційного суду України на два місяці.

Відсторонення Тупицкого засудили інші судді КСУ. Вони назвали указ про відсторонення Зеленським Тупицього нікчемним та неконституційним.