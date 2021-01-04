2021 рік у Києві стартував з трьох температурних рекордів

https://racurs.ua/ua/n148603-2021-rik-u-kyievi-startuvav-z-troh-temperaturnyh-rekordiv.html

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З температурних рекордів розпочався 2021 рік у Києві — 31 грудня у столиці вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +7,4°С, що перевищує попередній температурний рекорд цього дня, який було зафіксовано у 1925 році.

Як повідомляє прес-служба метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, кліматична норма відповідала погоді середини жовтня і перевищувала показники на 10,2°С.

Максимальна температура після полудня у Києві піднялась до +8,4°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 0,2°С. 1 січня у Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури. Мінімальна температура повітря не опустилась нижче +4,4°С, що на 2,1°С вище температури для цього дня 1936 року, — йдеться у повідомленні метеорологів.



Окрім цього, середньодобова температура склала +5,9°С, перевищивши на 1,8°С рекордні значення 1902 та 2007 років. Максимальна температура повітря у Києві піднялася до +8,5°С, обігнавши рекорд 1973 року на 1,1°С.

Нагадаємо, середньомісячна температура грудня у Києві становила -0,5°С, що на 1,8°С вище кліматичної норми. Найтепліше було 31 грудня, коли максимальна температура встановила температурний рекорд. Опадів у Києві за місяць випало 92% кліматичної норми.