Феєрверки на Новий рік травмували дітей — відірвані пальці, опіки й відкрита рана голови

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Феєрверки на Новий рік травмували дітей — щонайменше про два інциденти, які виникли через необережне поводження з піротехнічними засобами та недбалість дорослих, розповіли 5 січня у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

У Дніпрі в руках 10-річної дівчинки вибухнула петарда, внаслідок чого дитині відірвало пальці. Попередньо, петарду дівчинці дали батьки, під час підпалу вона відразу вибухнула, — повідомляють рятувальники.

Зараз дитина перебуває в обласній дитячій лікарні. Інший прикрий випадок, за даними ДСНС, трапився у новорічну ніч на Черкащині.

У селі Безбородьки 10-річний хлопчик зазнав травми, коли йому в голову влучила петарда. Хлопця доправили до лікарні. Медики діагностували струс головного мозку, відкриту рану лобної ділянки голови та опіки першого-другого ступеня лобної ділянки голови, — додали рятувальники.

У ДСНС також прозвітували, що в ніч з 31 грудня на 1 січня їхні підрозділи залучалися до ліквідації пожеж, спричинених порушенням українцями правил пожежної безпеки під час використання піротехнічних засобів. Зокрема, внаслідок використання салютів сталося займання квартири у багатоповерхівці, а також згорів автомобіль.