Локдаун у січні — Степанов пообіцяв уточнити перелік заборонених до продажу товарів

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Локдаун у січні в Україні покликаний збити хвилю розповсюдження коронавірусу. Профільний міністр Максим Степанов пообіцяв на засіданні уряду 5 січня уточнити перелік заборонених до продажу товарів під час жорсткого карантину.

Він спростував інформація про заборону «всього, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин».

Ця інформація не є достовірною. Дозволено торгувати такими товарами з 8 січня до 25 січня: продуктами у магазинах, торговельна площа яких на 60% призначена для цього, лікарськими медзасобами, засобами гігієни, ветеринарними засобами, засобами зв’язку, кормами і насінням. Інші групи товарів — тільки адресна доставка, — повідомив на брифінгу Степанов.

Водночас питання продажу побутової хімії міністр пообіцяв уточнити сьогодні на засіданні Кабміну.

Коли складали перелік, то виходили із запровадження обмежень на 16 днів. Нам треба 16 днів, щоб збити хвилю, щоб потім вже нічого не вводити до квітня-травня, — заявив очільник МОЗ.



Нагадаємо, що на період січневого локдауну (8−24 січня) супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного попиту.

Щоб виконати постанову Кабміну супермаркети будуть змушені або закривати відповідні відділи на території, або забороняти продаж при розрахунку на касі.