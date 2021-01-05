Справа Шеремета. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n148662-biloruski-plivky-u-spravi-sheremeta-nacpoliciya-vidpravyla-na-ekspertyzu.html

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У рамках розслідування справи Шеремета Нацполіція проведе слідчі дії з розпорядником «білоруських записів» та вже підготувала для нього запрошення в Україну.

Власник звукозапису наразі перебуває в Євросоюзі, тож для проведення відповідних слідчих дій потрібно дотримуватися процедури міжнародної правової допомоги. Про це інформують у прес-службі поліції.

Співробітники поліції та Офісу генерального прокурора найближчим часом готуються виїхати в країну, де перебуває власник запису.

Слідчі Нацполіції підготували офіційне запрошення в Україну цій особі. Чоловік отримає процесуальний статус свідка, також йому забезпечать належну охорону.

При цьому зауважуємо, що отримана інформація про так званий «білоруський слід» стосується винятково замовників вбивства журналіста, ці матеріали відпрацьовуються в окремому кримінальному провадженні. Як раніше повідомляло слідство, одним із мотивів скоєння злочину може бути професійна діяльність загиблого, який неодноразово критикував владу, в тому числі й Білорусі. Тобто інформація про ігнорування органом досудового розслідування цієї версії не відповідає дійсності, — стверджують у поліції.

У поліції закликали захист обвинувачених у виконанні вбивства Шеремета не маніпулювати та утриматися від упереджених висловлювань.

Справа щодо виконавців вбивства Павла Шеремета наразі розглядається в суді.

Нагадаємо, захист обвинувачуваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета стверджує, що слідство ніколи раніше не досліджувало та не розглядало версію про «білоруський слід».