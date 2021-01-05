Декларація Зеленського

Зеленський торік заробив понад 4 млн грн на «Кварталі 95»

https://racurs.ua/ua/n148661-zelenskyy-torik-zarobyv-ponad-4-mln-grn-na-kvartali-95.html

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Володимир Зеленський ввечері 4 січня вніс зміни до своєї декларації — президент України задекларував додаткові доходи у розмірі 4,5 млн грн. Це роялті (періодичні виплати за право користуватися активами), які глава держави отримав від «Кварталу 95» і «Кіностолиці» напередодні Нового року.

Про це свідчать дані з реєстру декларацій президента, оприлюднені на сайті НАЗК.

ТОВ «Квартал 95» перерахувало президенту 4 млн 354 тис. грн, а ТОВ «Кіностолиця» — 235 тис. грн.

«Квартал 95» — це творче об'єднання, що займається виробництвом розважальних програм. Засновником є нинішній президент Володимир Зеленський. ТОВ «Кіностолиця» входить до групи «Квартал 95».

Нагадаємо, у 2019 році дохід Зеленського від «Кварталу 95» склав майже 5 млн грн. Президент отримав 4 млн 880 тис. грн роялті від «Кварталу 95», а також 104 тис. грн — за користування торговою маркою.