Спортсмен. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148659-peretvoruvaty-pit-na-elektroenergiu-navchylysya-v-singapuri.html

Ракурс

Наукове відкриття, яке може змінити світ, зробили сінгапурські вчені. Команда дослідників з Національного університету Сінгапуру створила плівку, яка може ефективно випаровувати піт зі шкіри людини під час занять спортом.

Випарованою вологою можна буде живити годинник і фітнес-трекери. Про це повідомляє «Популярная механика».

Основними компонентами тонкої плівки є два гігроскопічних хімікати — хлорид кобальту і етаноламін. Вчені розповідають, що для того, щоб повною мірою використовувати поглинений піт, необхідно використовувати спеціальний пристрій для збору енергії. Він складається з восьми електрохімічних осередків, що використовують нову плівку як електроліт. При цьому кожна клітинка може генерувати близько 0,57 вольта електрики при поглинанні вологи.



Повідомляється, що загальна енергія, яку збирають пристроєм, достатня для харчування світлодіода. Цей експеримент показує потенціал безбатарейний пристроїв, що живляться від людського поту.

Зазначається, що одне з найбільш багатообіцяючих застосувань для нової плівки — це устілки для взуття. Після вбирання вологи вони змінюють колір з синього на рожевий, і їх можна використовувати повторно більше сотні разів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американські вчені винайшли портативний пристрій, який, використовуючи технології машинного навчання, може фіксувати кашель і розмір натовпу в режимі реального часу, а потім аналізувати отримані дані для безпосереднього спостереження за ГРВІ та тенденціями поширення грипу.