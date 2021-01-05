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Ракурс
Спортсмен. Фото: Istock

Перетворювати піт на електроенергію навчилися в Сінгапурі (ФОТО)

5 січ 2021, 15:46
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Наукове відкриття, яке може змінити світ, зробили сінгапурські вчені. Команда дослідників з Національного університету Сінгапуру створила плівку, яка може ефективно випаровувати піт зі шкіри людини під час занять спортом.

Випарованою вологою можна буде живити годинник і фітнес-трекери. Про це повідомляє «Популярная механика».

Основними компонентами тонкої плівки є два гігроскопічних хімікати — хлорид кобальту і етаноламін. Вчені розповідають, що для того, щоб повною мірою використовувати поглинений піт, необхідно використовувати спеціальний пристрій для збору енергії. Він складається з восьми електрохімічних осередків, що використовують нову плівку як електроліт. При цьому кожна клітинка може генерувати близько 0,57 вольта електрики при поглинанні вологи.

Устілки. Фото: Популярная механикаПовідомляється, що загальна енергія, яку збирають пристроєм, достатня для харчування світлодіода. Цей експеримент показує потенціал безбатарейний пристроїв, що живляться від людського поту.


Зазначається, що одне з найбільш багатообіцяючих застосувань для нової плівки — це устілки для взуття. Після вбирання вологи вони змінюють колір з синього на рожевий, і їх можна використовувати повторно більше сотні разів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американські вчені винайшли портативний пристрій, який, використовуючи технології машинного навчання, може фіксувати кашель і розмір натовпу в режимі реального часу, а потім аналізувати отримані дані для безпосереднього спостереження за ГРВІ та тенденціями поширення грипу.

Джерело: Ракурс


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