Спортсмен. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148659-prevraschat-pot-v-elektroenergiu-nauchilis-v-singapure.html

Ракурс

Научное открытие, которое может изменить мир, сделали сингапурские ученые. Команда исследователей из Национального университета Сингапура создала пленку, которая может эффективно испарять пот с кожи человека во время занятий спортом.

Испарившейся влагой можно будет питать часы и фитнес-трекеры. Об этом сообщает «Популярная механика».

Основными компонентами тонкой пленки являются два гигроскопичных химиката — хлорид кобальта и этаноламин. Ученые рассказывают, что для того, чтобы в полной мере использовать поглощенный пот, необходимо использовать специальное устройство для сбора энергии. Оно состоит из восьми электрохимических ячеек, использующих новую пленку в качестве электролита. При этом каждая ячейка может генерировать около 0,57 вольт электричества при поглощении влаги.





Сообщается, что общая энергия, собираемая устройством, достаточна для питания светодиода. Этот эксперимент показывает потенциал безбатарейных устройств, питающихся от человеческого пота.

Отмечается, что одно из самых многообещающих применений для новой пленки — это стельки для обуви. После впитывания влаги они меняют цвет с синего на розовый, и их можно использовать повторно более сотни раз.

Напомним, ранее мы сообщали, что американские ученые изобрели портативное устройство, которое, используя технологии машинного обучения, может фиксировать кашель и размер толпы людей, где он наблюдается, в режиме реального времени, а затем анализировать полученные данные для непосредственного наблюдения за ОРВИ и тенденциями распространения гриппа.