Российской вакцине от COVID-19 нашли применение в Африке

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n148658-rossiyskoy-vakcine-ot-covid-19-nashli-primenenie-v-afrike.html

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Вакцину от коронавируса «Спутник V», созданную в России, начали на экспериментальной основе небольшой партией применять для проведения вакцинации в расположенной на западе Африки Республике Гвинея.

Первыми под прививки этой вакциной попали 25 высших должностных лиц страны, сообщает издание «Голос Америки» со ссылкой на гендиректора Национального агентства санитарно-эпидемиологической безопасности Гвинеи доктор Сакоба Кейта.

Осталось 30 доз, и мы продолжим вакцинацию, — отметил Кейта.



Население Гвинеи составляет 13 млн человек. Кейта в эфире национального телевидения заявил, что власти страны направили в Россию письмо с просьбой предоставить два миллиона доз этой вакцины, чтобы помочь уязвимым слоям населения.

Напомним, ученые опасаются, что обнаруженный на юге Африки мутировавший штамм коронавируса может оказаться менее уязвимым для вакцин, чем его «аналоги».