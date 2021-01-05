2020 год оказался самым теплым с 1881 года в Киеве

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2020 год оказался самым теплым за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве. Об этом 5 января сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до +10,9°С, что на 3,2°С превышает климатическую норму и таким образом он оказался рекордным с 1881 года.

11 месяцев года фиксировалось существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, за исключением мая, который был холоднее климатической нормы, — говорится в сообщении обсерватории.

Самыми «теплыми» в прошлом году оказались январь, февраль, март. В течение этих месяцев климатологи зафиксировали высокие отклонения от среднемноголетних показателей температур (на 5,8−6,7°С).

Самая холодна температура была 7 декабря — минус 9,5°С, а самая жаркая — 1 сентября, когда в тени столбик термометра показывал +34,7°С, добавили ученые.

В 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, больше всех их было в марте — 12.

Свыше двух месячных норм в прошлом году выпали в мае и октябре, а в июле и августе их число не превысило половины климатической нормы.