Приветствие Зеленского. Фото: tverezo

https://racurs.ua/n148655-privetstvie-zelenskogo-skolkim-ukraincam-ono-ponravilos-infografika.html

Ракурс

Приветствие Зеленского в новогоднюю ночь положительно оценили больше 40% украинцев из тех, кто его посмотрел.

По результатам опроса, 70% респондентов видели новогоднее поздравление Зеленского, сообщает социологическая группа «Рейтинг».

Из них 43% оценили его положительно, 35% — нейтрально, 21% — отрицательно.

Больше всего тех, кто негативно оценил поздравления Зеленского, среди жителей Востока, опрошенных постарше, избирателей партий Шария, «Оппозиционная платформа», «Европейская солидарность» и «Свобода».

Опрос проводился с 2 по 4 января 2021 года. Методом телефонного интервью с использованием компьютера опросили 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, рейтинг Зеленского упал после Нового года. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

1 января Зеленский поздравил украинцев с новым 2021 годом и упомянул в обращении о нескольких ключевых направлениях развития страны. Среди них было прекращение огня на Донбассе.