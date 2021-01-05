Сессионный зал Верховной Рады, фото: Александр Клименко

https://racurs.ua/n148656-kak-golosovala-rada-v-2020-godu-rasskazali-v-apparate-parlamenta-infografika.html

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Верховная Рада Украины в 2020 году провела 88 пленарных заседаний, в рамках которых состоялись 4 тыс. 154 голосования.

В течение года были рассмотрены 1 тыс. 28 законопроектов, из которых приняты 249 законов, 95 — в первом или втором чтении, 90 — учтены и отправлен на доработку. Об этом сообщает издание «Голос Украины» со ссылкой на аппарат Верховной Рады.

594 законопроекта были отклонены и сняты с рассмотрения.

Субъектами законодательной инициативы были:

президент — для 65 рассмотренных законопроектов;

Кабмин — для 158 законопроектов;

народные депутаты — для 805 законопроектов.

Отмечается, что четыре президентские законопроекты были отклонены Радой, приняты — 47 законов, восемь законопроектов приняты в первом чтении, еще шесть законопроектов — направлены на доработку.

Из представленных Кабмином законопроектов были отклонены 102, приняты — 36, приняты в первом чтении — 13, семь — направлены на доработку,

Из перечня представленных депутатами законопроектов были отклонены 488, приняты — 166. В первом чтении приняты 74 законопроекта, 77 — направлены на доработку.

Также Рада за год создала пять временных следственных комиссий. Из них одна временная специальная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов и четыре временные следственные комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможной коррупции.