Год 2020 зашкваров — как Украину не убил коронавирус, но мучили политики, фото — Багнет

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Ракурс

Казалось бы, что может быть хуже в ковидном 2020 году, чем пандемия. Но политики и власть не переставали еженедельно «радовать» — «интеллектом», назначениями или бесконечным пиаром.

Собрать зашквары года было нетрудно — их хватит на пять лет жизни в спокойной стране, потому что политики постоянно заставляли нас смеяться или краснеть от стыда.

Зеленский года

Владимир Александрович так часто попадал в зашквары, что казалось, будто он продолжает играть на сцене чью-то роль, а не руководит страной.

Оман произошел у Зеленского в начале года. Президент с семьей улетел в Оман тайно, но о роскошном отдыхе узнали СМИ. В Офисе президента попытались замаскировать путешествие под рабочий визит за счет жены главы государства. Эту версию подкрепили фотографиями с министром иностранных дел Омана, правда Елена Зеленская на официальных встречах почему-то была в пляжных шлепанцах.

Впоследствии на Банковой признали, что визит все же был частным, но во время отдыха президент решил встретиться с местными чиновниками. В это время в Иране упал украинский «Боинг», но президент почти сутки не мог долететь из Омана в Киев.

Зеленский стремительно терял популярность не только из-за зашкваров, в которые регулярно попадал, но и на фоне экономического упадка и неудачного противодействия власти пандемии коронавируса. Год Владимир Александрович завершил с президентским рейтингом 26,5% среди тех, кто определился и пошел бы на выборы. Еще весной "Рейтинг" давал ему 39,3%, а в 2019 году за Зеленского проголосовали 73,2%.

Не помогли президенту и регулярные поездки по стране, особенно перед местными выборами. Зеленского делали еще ближе к народу: он мог одолжить резиновые сапоги у дедушки на Прикарпатье, осматривая последствия наводнения, лично отвезти посылку пенсионеркам, поиграть в баскетбол, посещая школу, пострелять из лука и дать казаку разрубить саблей огурца у себя над головой...

Но многие не восприняли переезда президентской семьи на государственную дачу под Киевом, ведь прошел только год, как еще кандидат в президенты Зеленский обещал ликвидировать собственно сам институт дач, санаториев и больниц для государственных чиновников.

За неделю до местных выборов президент ошарашил страну намерением провести опрос в день голосования у избирательных участков. «Пять вопросов Зе» вызвали гнев Европы, а об источниках финансирования неудачного в целом проекта партия «Слуга народа» до сих пор детально не отчиталась.

В конце октября Конституционный суд принял решение по поводу системы электронного декларирования, фактически парализовав ее. Зеленский попытался разогнать КСУ, но это не получило поддержки в парламенте и на Западе.

Рада постепенно восстановила систему электронного декларирования с учетом решения КСУ и советов Венецианской комиссии, впрочем тюрьма нарушителям больше не угрожает. Когда все, казалось бы, стихло, президент 29 декабря решил временно отстранить от должности главу КСУ, которого также подозревают в криминале. За развитием этого скандала будем следить уже в 2021 году.

Заявления и фото года

Прославился в начале года нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагар. Он предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить долги за коммунальные услуги.

Пенсия идет на оплату коммуналки? Не беда, потому что «если собака во дворе элитной породы, ее можно продать и спокойно заплатить».

Другая «слуга», глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются «дети низкого качества». Позже она не только не извинилась за свои слова, а пожаловалась на «организованный буллинг в соцсетях», заявив, что позаимствовала этот пример у нобелевского лауреата.

В самый громкий сексистский скандал года попали также «слуги». Давид Арахамия и Александр Корниенко в Николаеве не заметили, что их записывает камера и "оригинально" отвесили комплименты своей коллеге — нардепу Ирине Аллахвердиевой — «бабе рабочей, как корабельная сосна», такой, с которой можно чисто выиграть местные выборы.

Спикер Зеленского Юлия Мендель также регулярно радовала любителей юмора. Как-то она испугала своих читателей «страшным Зеленским», прокомментировав новость о возвращении президента словами «это так страшно». Пост спикера о хорошем состоянии здоровья главы государства начался так: «К сожалению...». Мендель могла порадовать читателей рассказом о кулинарных способностях и более чем прозрачной аналогией о «неудачном шестом мишке Брауни». К концу года Мендель заверила нас в том, что спасла гривню двумя твитами — публикациями для международной аудитории в 2019 году.

В сентябре светская тусовщица Маша Фокина неожиданно ворвалась в украинскую политику. Она заявила, что пролоббировала назначение своего дедушки, 87-летнего экс-премьера Витольда Фокина, переговорщиком по Донбассу. А заявления дедушки о "повстанцах на Донбассе" впоследствии неоднократно ошеломляли страну.

Самым дорогим селфи года стало фото Зеленского в Хмельницком. В мае, за несколько дней до официального прекращения карантина, президент с топ-менеджерами страны не отказали себе выпить кофе в помещении. Штраф заплатили все, кроме защищенного иммунитетом главы государства.

Отличился и мэр Киева Виталий Кличко. На похоронах Кернеса в Харькове он сделал селфи вместе с одной из посетительниц оперного театра, в котором проходила панихида.

Карантин года

Любитель тверка Николай Тищенко не для всех закрыл ресторан «Велюр». Заведение дважды попадало в списки нарушителей, принимая высокопоставленных посетителей — народных депутатов и даже первого заместителя главы ОПУ Сергея Трофимова. Впоследствии Тищенко объяснит: в ресторане на время карантина действовал штаб «Слуг народа».

«Слуги» неоднократно сомневались в целесообразности карантина и даже в существовании коронавируса. Эстафету Елизаветы Богуцкой подхватил нардеп Юрий Камельчук, который заявил, что COVID-19 является вымыслом, и «он не доверяет ни одной вакцине».

Весной, когда о коронавирусе не знала не только нардеп Богуцкая, но и полстраны, мы ужаснулись гостеприимством жителей Новых Санжар. В городке на Полтавщине местные забросали камнями автобус с украинцами, эвакуированными из китайского Уханя. Власть подогрела ситуацию, организовав помпезную эвакуацию с пиаром. Зеленский даже приказал остаться в санатории тогдашнего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая сбежала оттуда через несколько дней.

В мае Зеленский еще называл себя и премьера "мастерами спорта" в борьбе с коронавирусом, но осенью ситуация изменилась: десятки тысяч больных ежедневно, сотни смертей в день и недостаток кислорода в больницах показали недостатки в подготовке к пандемии. Зато власть перекинула значительную часть фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог.

Весной страна обсуждала и коммерческие рейсы «Мрии» из Китая, которые привозили маски для «Эпицентра». Их лично встречал президент.

Назначения года

В начале эпидемии Украина еще могла сменить за два месяца трех руководителей Минздрава. Одним из ключевых во время эпидемии министерством руководили Скалецкая, Илья Емец и Максим Степанов.

11 февраля Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана, который был одним из главных игроков его команды, и назначил Андрея Ермака.

Позже Богдан стал острым критиком президента, а Ермак — фактически «вице-президентом». Зеленского в шутку называли президентом в офисе Ермака, они даже заболели и выздоровели от коронавируса в один день.

Не поколебал позиции Ермака и скандал с пленками Гео Лероса, на которых брат главы ОПУ и его знакомые договаривались о назначении за деньги на высокие должности.

К малоизвестному в обществе премьер-министру Денису Шмыгалю, которого в Раде назначили в октябре вместо «молодого реформатора» Алексея Гончарука, за год накопились претензии. Не только из-за того, что он может прибежать на Банковую по вызову заместителя Офиса президента.

Одно из главных кадровых разочарований от Кабмина — министром образования и науки стал «доктор плагиатных наук» Сергей Шкарлет. Несколько экспертиз определили, что почти 90% его докторской диссертации заимствованы. Это не остановило Шмыгаля, который долгое время держал Шкарлета в статусе и.о., а в декабре продавил его в Раде с помощью голосов ОПЗЖ.

Одним из самых скандальных кадровых решений стало назначение заместителем председателя ОП Олега Татарова, который в команде президента отвечает за силовой и правоохранительный блок. Татаров работал в руководстве МВД во время Майдана, но президент лично вступился за него.

В конце года Татаров стал обвиняемым по уголовному делу НАБУ. Офис Генерального прокурора, возглавляющий соратник президента Ирина Венедиктова, забрал его от НАБУ в СБУ, а за день до Нового года отозвал ходатайство об аресте Татарова с правом внесения залога.

Этот «зашкварний кейс» плавно перетечет в 2021 год, который мы хотели бы видеть здоровым — во всех смыслах этого слова.