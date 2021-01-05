Прожиточный минимум в 2021 году — на сколько вырастет в течение года

https://racurs.ua/n148654-projitochnyy-minimum-v-2021-godu-na-skolko-vyrastet-v-techenie-goda.html

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Прожиточный минимум в 2021 году будет расти дважды — в июле и декабре. Стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и жизнедеятельности украинцев, сейчас установлена на уровне 2 тыс. 189 грн.

По данным на 1 января 2021 года прожиточный минимум в Украине не изменился — его повысили 1 декабря 2020 года до 2 тыс. 189 грн и до середины лета эта цифра останется неизменной.

Согласно бюджетным планам на 2021 год, уровень прожиточного минимума составит:

с 1 июля — 2 тыс. 294 грн;

с 1 декабря — 2 тыс. 393 грн.

Согласно этому показателю прожиточный минимум в 2021 году будет меняться и для различных социальных и демографических групп населения.

Для детей до шести лет:

на 1 января 2021 года составляет 1 тыс. 921 грн;

с 1 июля — 2 тыс. 13 грн;

с 1 декабря — 2 тыс. 100 грн.

Для детей от шести до 18 лет:

на 1 января 2021 года составляет 2 тыс. 395 грн;

с 1 июля — 2 тыс. 510 грн;

с 1 декабря — 2 тыс. 618 грн.

Для трудоспособных лиц:

на 1 января 2021 года составляет 2 тыс. 270 грн;

с 1 июля — 2 тыс. 379 грн;

с 1 декабря — 2 тыс. 481 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность:

на 1 января 2021 года составляет 1 тыс. 769 грн;

с 1 июля — 1 тыс. 854 грн;

с 1 декабря — 1 тыс. 934 грн.

Размер минимального декретного пособия для безработных: