Прожиточный минимум в 2021 году — на сколько вырастет в течение годаhttps://racurs.ua/n148654-projitochnyy-minimum-v-2021-godu-na-skolko-vyrastet-v-techenie-goda.htmlРакурс
Прожиточный минимум в 2021 году будет расти дважды — в июле и декабре. Стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и жизнедеятельности украинцев, сейчас установлена на уровне 2 тыс. 189 грн.
По данным на 1 января 2021 года прожиточный минимум в Украине не изменился — его повысили 1 декабря 2020 года до 2 тыс. 189 грн и до середины лета эта цифра останется неизменной.
Согласно бюджетным планам на 2021 год, уровень прожиточного минимума составит:
с 1 июля — 2 тыс. 294 грн;
с 1 декабря — 2 тыс. 393 грн.
Согласно этому показателю прожиточный минимум в 2021 году будет меняться и для различных социальных и демографических групп населения.
Для детей до шести лет:
на 1 января 2021 года составляет 1 тыс. 921 грн;
с 1 июля — 2 тыс. 13 грн;
с 1 декабря — 2 тыс. 100 грн.
Для детей от шести до 18 лет:
на 1 января 2021 года составляет 2 тыс. 395 грн;
с 1 июля — 2 тыс. 510 грн;
с 1 декабря — 2 тыс. 618 грн.
Для трудоспособных лиц:
на 1 января 2021 года составляет 2 тыс. 270 грн;
с 1 июля — 2 тыс. 379 грн;
с 1 декабря — 2 тыс. 481 грн.
Для лиц, утративших трудоспособность:
на 1 января 2021 года составляет 1 тыс. 769 грн;
с 1 июля — 1 тыс. 854 грн;
с 1 декабря — 1 тыс. 934 грн.
Размер минимального декретного пособия для безработных:
на 1 января 2021 года — 2 тыс. 383 грн;
с 1 июля — 2 тыс. 635 грн;
с 1 декабря — 2 тыс. 749 грн.