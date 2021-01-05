Прожитковий мінімум у 2021 році — як зростатиме впродовж рокуhttps://racurs.ua/ua/n148654-projytkovyy-minimum-u-2021-roci-yak-zrostatyme-vprodovj-roku.htmlРакурс
Прожитковий мінімум у 2021 року зростатиме двічі — у липні та грудні. Вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров’я і життєдіяльності українців, нині встановлена на рівні 2 тис. 189 грн.
Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум в Україні не змінився — його підвищили 1 грудня 2020 року до 2 тис. 189 грн і до середини літа ця цифра лишатиметься незмінною.
Згідно з бюджетними планами на 2021 рік, рівень прожиткового мінімуму становитиме:
з 1 липня — 2 тис. 294 грн;
з 1 грудня — 2 тис. 393 грн.
Відповідно до цього показника прожитковий мінімум 2021 року змінюватиметься і для різних соціальних і демографічних груп населення.
Для дітей до шести років:
на 1 січня 2021 року складає 1 тис. 921 грн;
з 1 липня — 2 тис. 13 грн;
з 1 грудня — 2 тис. 100 грн.
Для дітей від шести до 18 років:
на 1 січня 2021 року складає 2 тис. 395 грн;
з 1 липня — 2 тис. 510 грн;
з 1 грудня — 2 тис. 618 грн.
Для працездатних осіб:
на 1 січня 2021 року складає 2 тис. 270 грн;
з 1 липня — 2 тис. 379 грн;
з 1 грудня — 2 тис. 481 грн.
Для осіб, які втратили працездатність:
на 1 січня 2021 року складає 1 тис. 769 грн;
з 1 липня — 1 тис. 854 грн;
з 1 грудня — 1 тис. 934 грн.
Розмір мінімального декретної допомоги для безробітних:
на 1 січня 2021 року — 2 тис. 383 грн;
з 1 липня — 2 тис. 635 грн;
з 1 грудня — 2 тис. 749 грн.