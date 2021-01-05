Прожитковий мінімум у 2021 році — як зростатиме впродовж року

https://racurs.ua/ua/n148654-projytkovyy-minimum-u-2021-roci-yak-zrostatyme-vprodovj-roku.html

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Прожитковий мінімум у 2021 року зростатиме двічі — у липні та грудні. Вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров’я і життєдіяльності українців, нині встановлена на рівні 2 тис. 189 грн.

Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум в Україні не змінився — його підвищили 1 грудня 2020 року до 2 тис. 189 грн і до середини літа ця цифра лишатиметься незмінною.

Згідно з бюджетними планами на 2021 рік, рівень прожиткового мінімуму становитиме:

з 1 липня — 2 тис. 294 грн;

з 1 грудня — 2 тис. 393 грн.

Відповідно до цього показника прожитковий мінімум 2021 року змінюватиметься і для різних соціальних і демографічних груп населення.

Для дітей до шести років:

на 1 січня 2021 року складає 1 тис. 921 грн;

з 1 липня — 2 тис. 13 грн;

з 1 грудня — 2 тис. 100 грн.

Для дітей від шести до 18 років:

на 1 січня 2021 року складає 2 тис. 395 грн;

з 1 липня — 2 тис. 510 грн;

з 1 грудня — 2 тис. 618 грн.

Для працездатних осіб:

на 1 січня 2021 року складає 2 тис. 270 грн;

з 1 липня — 2 тис. 379 грн;

з 1 грудня — 2 тис. 481 грн.

Для осіб, які втратили працездатність:

на 1 січня 2021 року складає 1 тис. 769 грн;

з 1 липня — 1 тис. 854 грн;

з 1 грудня — 1 тис. 934 грн.

Розмір мінімального декретної допомоги для безробітних: