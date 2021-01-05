В Ужгороді жінка народила четвірню. Фото: dostyp.com

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Четвірню жінка народила в Ужгороді 5 січня — трьох хлопчиків та дівчинку.

Пологи були передчасними на 30 тижні вагітності. Дітки народилися вагою 1 кг 260 г, 1 кг 300 г, 1 кг 300 г та 1 кг 460 г за допомогою кесарського розтину. Малята перебувають у палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Життю мами та діток нічого не загрожує, — йдеться у повідомленні Ужгородської міськради.

За словами лікаря породіллі Руслана Федька, вагітність була з ускладненнями, з 23 тижня вагітності жінка перебувала в Ужгородському пологовому будинку.

Мама малюків — 20-річна жінка з села Калини Тячівського району, це її перші пологи. Медики не пам’ятають, щоб у міському пологовому будинку раніше були подібні випадки пологів четвірні.

Нагадаємо, найпопулярнішими іменами для хлопчиків у 2020 році були Артем, Андрій та Богдан. А для дівчаток найчастіше обирали імена Анастасія, Анна та Антоніна.