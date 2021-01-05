Четверню родила 20-летняя женщина в Ужгороде (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n148652-zdorovuu-chetvernu-jenschina-rodila-v-ujgorode-foto-video.htmlРакурс
Четверню женщина родила в Ужгороде 5 января — трех мальчиков и девочку.
Роды были преждевременными на 30 неделе беременности. Детки родились весом 1 кг 260 г, 1 кг 300 г, 1 кг 300 г и 1 кг 460 г с помощью кесарева сечения. Малыши находятся в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. Жизни мамы и детей ничего не угрожает, — говорится в сообщении Ужгородского горсовета.
По словам врача роженице Руслана Федько, беременность была с осложнениями, с 23 недели беременности женщина находилась в Ужгородском роддоме.
Мама деток — 20-летняя женщина из села Калины Тячевского района. Медики не помнят, чтобы в городском роддоме раньше были подобные случаи родов четверни.
Напомним, самыми популярными именами для мальчиков в 2020 году были Артем, Андрей и Богдан. А для девочек чаще всего выбирали имена Анастасия, Анна и Антонина.