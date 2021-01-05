В Ужгороде женщина родила четверню. Фото: dostyp.com

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Четверню женщина родила в Ужгороде 5 января — трех мальчиков и девочку.

Роды были преждевременными на 30 неделе беременности. Детки родились весом 1 кг 260 г, 1 кг 300 г, 1 кг 300 г и 1 кг 460 г с помощью кесарева сечения. Малыши находятся в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. Жизни мамы и детей ничего не угрожает, — говорится в сообщении Ужгородского горсовета.

По словам врача роженице Руслана Федько, беременность была с осложнениями, с 23 недели беременности женщина находилась в Ужгородском роддоме.

Мама деток — 20-летняя женщина из села Калины Тячевского района. Медики не помнят, чтобы в городском роддоме раньше были подобные случаи родов четверни.

Напомним, самыми популярными именами для мальчиков в 2020 году были Артем, Андрей и Богдан. А для девочек чаще всего выбирали имена Анастасия, Анна и Антонина.