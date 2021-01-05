Сесійна зала Верховної Ради, фото: Олександр Клименко

https://racurs.ua/ua/n148656-yak-golosuvala-rada-u-2020-roci-rozpovily-v-aparati-parlamentu-infografika.html

Ракурс

Верховна Рада України у 2020 році провела 88 пленарних засідань, в межах яких відбулося 4 тис. 154 голосування.

Протягом року було розглянуто 1 тис. 28 законопроектів, з яких ухвалено 249 законів, 95 — у першому або другому читанні, 90 — враховано та відправлено на доопрацювання. Про це повідомляє видання «Голос України» з посиланням на апарат Верховної Ради.

594 законопроекти були відхилені та зняті з розгляду.

Суб'єктами законодавчої ініціативи були:

президент — для 65 розглянутих законопроектів;

Кабмін — для 158 законопроектів;

народні депутати — для 805 законопроектів.

Зазначається, що чотири президентські законопроекти були відхилені Радою, прийняті — 47 законів, вісім законопроектів прийнято у першому читанні, ще шість законопроектів — направлені на доопрацювання.

Із поданих Кабміном законопроектів було відхилено 102, прийнято — 36, прийнято в першому читанні — 13, сім — направлено на доопрацювання,

З переліку поданих депутатами законопроектів було відхилено 488, прийнято — 166. У першому читанні прийняті 74 законопроекти, 77 — направлено на доопрацювання.

Також Рада за рік створила п’ять тимчасових слідчих комісій. З них одна тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів та чотири тимчасові слідчі комісії з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливої корупції.