Привітання Зеленського. Фото: tverezo

https://racurs.ua/ua/n148655-pryvitannya-zelenskogo-skilkom-ukrayincyam-vono-spodobalosya-infografika.html

Ракурс

Привітання Зеленського у новорічну ніч понад 40% українців з тих, які його дивилися, оцінили позитивно.

За результатами опитування, 70% респондентів бачили новорічне привітання Зеленського, повідомляє соціологічна група «Рейтинг».

З них 43% оцінили його позитивно, 35% - нейтрально, 21% - негативно.

Найбільше тих, хто негативно оцінив привітання Зеленського, серед жителів Сходу, старших опитаних, виборців партій Шарія, «Опозиційна платформа», «Європейська солідарність» та «Свобода».

Опитування проводилося з 2 по 4 січня 2021 року. Методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (САРІ) опитано 2,5 тис. респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Нагадаємо, рейтинг Зеленського впав після Нового року. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

1 січня Зеленський привітав українців з новим 2021 роком і згадав у зверненні про кілька ключових напрямків розвитку країни. Серед них було припинення вогню на Донбасі.