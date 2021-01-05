Третина українців вірять у Діда Мороза, фото: Enigma

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У Діда Мороза вірять менше 31% українців, не вірять у цього казкового персонажа 65%.

Про це свідчать результати опитування 2,5 тис. респондентів віком від 18 років, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» в період з 2 по 4 січня.

Водночас дві третини опитаних вірять у «конкурента» Діда Мороза — святого Миколая (35% опитаних не вірять).

Зазначається, що за останній рік кількість тих, хто вірить у святого Миколая, зросла, в той час як кількість українців, які вірять у Діда Мороза, не змінилася.

Різдво найулюбленішим новорічним святом вважають 56% опитаних, Новий рік — 28%, День Святого Миколая — 6%, Старий Новий рік — 3%.

Святкують Різдво 7 січня 77% опитаних, ще 15% - і 7 січня і 25 грудня. 3% респондентів святкують Різдво лише 25 грудня, а 5% - взагалі не відзначають.

Найбільше тих, хто вірить у святого Миколая та вважає найулюбленішим святом Різдво, — на заході України, в той час як відносно більше вірять в Діда Мороза та вважають улюбленим святом Новий рік у південних та східних регіонах нашої держави.

Нагадаємо, соціологи також опублікували новий президентський рейтинг.