Треть украинцев верят в Деда Мороза, фото: Enigma

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В Деда Мороза верят менее 31% украинцев, не верят в этого сказочного персонажа 65%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проведенного социологической группой «Рейтинг» в период со 2 по 4 января.

В то же время две трети опрошенных верят в «конкурента» Деда Мороза — святого Николая (35% опрошенных не верят).

Отмечается, что за последний год количество тех, кто верит в святого Николая, возросло, в то время как количество украинцев, которые верят в Деда Мороза, не изменилось.

Рождество любимым новогодним праздником считают 56% опрошенных, Новый год — 28%, День Святого Николая — 6%, Старый Новый год — 3%.

Празднуют Рождество 7 января 77% опрошенных, еще 15% - и 7 января и 25 декабря. 3% респондентов отмечают Рождество только 25 декабря, а 5% - вообще не отмечают.

Больше всего тех, кто верит в святого Николая и считает самым любимым праздником Рождество, — на западе Украины, в то время как относительно больше верят в Деда Мороза и считают любимым праздником Новый год в южных и восточных регионах нашей страны.

Напомним, социологи также опубликовали новый президентский рейтинг.