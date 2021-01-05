Владимир Зеленский. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/n148644-reyting-zelenskogo-upal-posle-novogo-goda-infografika.html

Ракурс

Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

На втором месте оказался лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (16,6%), на третьем — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (13,3%).

Следующими идут лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (10,5%), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (6,4%), лидер партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман (6,1%).

За Олега Ляшко, лидера Радикальной партии, свои голоса отдали бы 4,7% опрошенных, шоумена Сергея Притула поддержали бы 4,1% респондентов, лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олега Тягнибока — 2,6%. Последним в списке идет мэр Киева Виталий Кличко с результатом 2,3%.

Опрос проводился с 2 по 4 января 2021 года. Методом телефонного интервью с использованием компьютера опросили 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ранее мы сообщали, что рейтинг Зеленского за декабрь вырос до 27% избирателей. В то же время второе и третье места тогда между собою поделили лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (14,7%) и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (13,7%).