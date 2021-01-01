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Ракурс
Хочу на пляжі в Ялті написати, що Крим — це Україна– Зеленський

Хочу на пляжі в Ялті написати, що Крим — це Україна — привітання Зеленського (ВІДЕО)

1 січ 2021, 08:28
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Президент України Володимир Зеленський у новорічну ніч в товаристві дітей звернувся до громадян.

Глава держави привітав українців з новим 2021 роком і згадав у зверненні про кілька ключових напрямків розвитку країни. Серед них було припинення вогню на Донбасі.

158 днів — це найдовше перемир’я. Воно — не бездоганне, — заявив Зеленський.

Він російською мовою звернувся до українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму.

Я знаю, що Донецьк, Луганськ і Крим нині у всіх сенсах живуть в іншому часі. Вже майже година, як по телевізору вам сказали, що настав Новий рік. Знаю, що ви чекаєте, аби зустріти свято разом, як один народ, одна сім’я, одна країна. Донбас і Крим, переведіть годинник назад, будьте з нами! — закликав Зеленський.

Президент нагадав, що у 2021 році Україна буде відзначати 30-річчя незалежності і сказав, що хоче не на Банковій у Києві сказати про мир в Україні, а «на Артема в Донецьку».


І написати «Крим — це Україна» не в Інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті, на українському піску українського пляжу української Ялти, — сказав Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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