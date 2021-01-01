Хочу на пляже в Ялте написать, что Крым - это Украина - приветствие Зеленского, скриншот видео

https://racurs.ua/n148509-hochu-na-plyaje-v-yalte-napisat-chto-krym-eto-ukraina-privetstvie-zelenskogo-video.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднюю ночь в обществе детей обратился к гражданам.

Глава государства поздравил украинцев с новым 2021 годом и упомянул в обращении о нескольких ключевых направлениях развития страны. Среди них было прекращение огня на Донбассе.

158 дней — это самое продолжительное перемирие. Оно не безупречно, — заявил Зеленский.

Он русском языке обратился к украинским гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сегодня во всех смыслах живут в другом времени. Уже почти час, как по телевизору вам сказали, что пришел Новый год. Знаю, что вы ждете, чтобы встретить праздник вместе, как один народ, одна семья, одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами! — призвал Зеленский.

Президент напомнил, что в 2021 году Украина будет отмечать 30-летие независимости и сказал, что хочет не на Банковой в Киеве сказать о мире в Украине, а «на Артема в Донецке».