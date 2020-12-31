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1 января отмечают Новый год. Фото: kpi.ua
1 января отмечают Новый год — история и традиции праздникаhttps://racurs.ua/n148508-1-yanvarya-otmechaut-novyy-god-istoriya-i-tradicii-prazdnika.htmlРакурс
1 января отмечают Новый год — праздник наступает в момент начала нового года.
Впервые Новый год стали праздновать жители Месопотамии, празднование было исторически задокументировано в третьем тысячелетии до нашей эры. Там праздник отмечали весной, в день солнечного весеннего равноденствия.
Позже традицию празднования Нового года подхватили жители древней Греции и Египта. А в 46 году до н. э. римский император Юлий Цезарь приказал создать календарь, в котором год начинался с 1 января, а календарь назвали юлианским. Дарить подарки на Новый год тоже начали в Древнем Риме.
Впоследствии человечество перестало праздновать Новый год 1 января, но эту традицию в 1622 году вернул Папа Римский, создав григорианский календарь.
В Киевской Руси Новый год отмечали чаще всего в марте. На поприще уже современной Украины традицию празднования Нового года именно 1 января принес российский царь Петр I в 1700 году, позаимствовав традицию в странах Европы.
В едва ли не каждой стране существуют собственные традиции празднования Нового года:
- в итальянской Венеции 31 декабря проходит Марафон поцелуев — романтический флешмоб стартует под звуки праздничного фейерверка в полночь.
- в Южно-Африканской республике на Новый год традиционно из домов через окна выбрасывают старые холодильники. Из-за существования этой традиции правоохранители закрывают целые кварталы городов.
- в чилийском городке Талька Новый год традиционно отмечают на кладбище — чтят память умерших родственников у их могил.
- в Румынии фермеры накануне Нового года разговаривают с животными, чтобы в доме был достаток.
- в Финляндии Новый год отмечают с размахом, праздновать принято в кругу друзей в ресторане.
Православная церковь 1 января чтит память святого великомученика Вонифатия, который считается небесным заступником для всех людей, охраняя их от болезни и пьянства.
В мире 1 января также отмечают Всемирный день мира, Всемирный день семьи, День моржа в Канаде и США и День последней буквы.
1 января в истории:
- 45 год до н. э. — введение в Риме юлианского календаря.
- 1622 год — папская канцелярия официально признала 1 января началом года.
- 1700 год — указом Петра в России введен юлианский календарь, поэтому Новый Год был перенесен на 1 января.
- 1804 год — провозглашена независимость Гаити от Франции.
Напомним, 31 декабря православная церковь чтила память святителя Модеста Иерусалимского, который был архиепископом в Иерусалиме в VII в. н. э.
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