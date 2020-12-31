1 января отмечают Новый год. Фото: kpi.ua

https://racurs.ua/n148508-1-yanvarya-otmechaut-novyy-god-istoriya-i-tradicii-prazdnika.html

Ракурс

1 января отмечают Новый год — праздник наступает в момент начала нового года.

Впервые Новый год стали праздновать жители Месопотамии, празднование было исторически задокументировано в третьем тысячелетии до нашей эры. Там праздник отмечали весной, в день солнечного весеннего равноденствия.

Позже традицию празднования Нового года подхватили жители древней Греции и Египта. А в 46 году до н. э. римский император Юлий Цезарь приказал создать календарь, в котором год начинался с 1 января, а календарь назвали юлианским. Дарить подарки на Новый год тоже начали в Древнем Риме.

Впоследствии человечество перестало праздновать Новый год 1 января, но эту традицию в 1622 году вернул Папа Римский, создав григорианский календарь.

В Киевской Руси Новый год отмечали чаще всего в марте. На поприще уже современной Украины традицию празднования Нового года именно 1 января принес российский царь Петр I в 1700 году, позаимствовав традицию в странах Европы.

В едва ли не каждой стране существуют собственные традиции празднования Нового года:

в итальянской Венеции 31 декабря проходит Марафон поцелуев — романтический флешмоб стартует под звуки праздничного фейерверка в полночь.

в Южно-Африканской республике на Новый год традиционно из домов через окна выбрасывают старые холодильники. Из-за существования этой традиции правоохранители закрывают целые кварталы городов.

в чилийском городке Талька Новый год традиционно отмечают на кладбище — чтят память умерших родственников у их могил.

в Румынии фермеры накануне Нового года разговаривают с животными, чтобы в доме был достаток.

в Финляндии Новый год отмечают с размахом, праздновать принято в кругу друзей в ресторане.

Православная церковь 1 января чтит память святого великомученика Вонифатия, который считается небесным заступником для всех людей, охраняя их от болезни и пьянства.

В мире 1 января также отмечают Всемирный день мира, Всемирный день семьи, День моржа в Канаде и США и День последней буквы.

1 января в истории:

45 год до н. э. — введение в Риме юлианского календаря.

1622 год — папская канцелярия официально признала 1 января началом года.

1700 год — указом Петра в России введен юлианский календарь, поэтому Новый Год был перенесен на 1 января.

1804 год — провозглашена независимость Гаити от Франции.

Напомним, 31 декабря православная церковь чтила память святителя Модеста Иерусалимского, который был архиепископом в Иерусалиме в VII в. н. э.