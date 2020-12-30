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31 декабря отмечают канун Нового года, фото:

31 декабря отмечают канун Нового года и Модестов день

30 дек 2020, 23:18
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31 декабря православная церковь чтит память святителя Модеста Иерусалимского, который был архиепископом в Иерусалиме в VII в. н. е. На долю Модеста выпало проводить восстановление разрушенных христианских святынь и захоронение жертв разрушительного вторжения персов в Сирию и Палестину.

Считается, что в зрелом возрасте Модеста продали в рабство, однако он обратил своего хозяина в христианство и был освобожден ним.

В народе этот день отмечали Модестов день. Считалось, что в этот день можно предсказать погоду на следующий год. Для этого в 12 маленьких коробочек, на каждой из которых писали название месяца, насыпалась соль. В какой из этих коробочек соль станет мокрой утром — в том месяце будет больше всего осадков.


По современной традиции 31 декабря отмечают канун Нового года — отдельный от Нового года праздник, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года. Как правило, вечером начинаются семейные застолья и празднования по провожанию «старого года».

Народные приметы:

  • если снег под ногами не скрипит — вскоре потеплеет;
  • если поля снегом не покрылись — год будет неурожайным;
  • если снежинки в этот день большие — мороз будет несильным, возможна оттепель;
  • если дым из трубы тянется прямым столбом вверх или с небольшим уклоном — стоит ожидать похолодания.

Источник: Ракурс


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