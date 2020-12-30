31 декабря отмечают канун Нового года и Модестов деньhttps://racurs.ua/n148483-31-dekabrya-otmechaut-kanun-novogo-goda-i-modestov-den.htmlРакурс
31 декабря православная церковь чтит память святителя Модеста Иерусалимского, который был архиепископом в Иерусалиме в VII в. н. е. На долю Модеста выпало проводить восстановление разрушенных христианских святынь и захоронение жертв разрушительного вторжения персов в Сирию и Палестину.
Считается, что в зрелом возрасте Модеста продали в рабство, однако он обратил своего хозяина в христианство и был освобожден ним.
В народе этот день отмечали Модестов день. Считалось, что в этот день можно предсказать погоду на следующий год. Для этого в 12 маленьких коробочек, на каждой из которых писали название месяца, насыпалась соль. В какой из этих коробочек соль станет мокрой утром — в том месяце будет больше всего осадков.
По современной традиции 31 декабря отмечают канун Нового года — отдельный от Нового года праздник, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года. Как правило, вечером начинаются семейные застолья и празднования по провожанию «старого года».
Народные приметы:
- если снег под ногами не скрипит — вскоре потеплеет;
- если поля снегом не покрылись — год будет неурожайным;
- если снежинки в этот день большие — мороз будет несильным, возможна оттепель;
- если дым из трубы тянется прямым столбом вверх или с небольшим уклоном — стоит ожидать похолодания.