31 грудня відзначають переддень Нового року

https://racurs.ua/ua/n148483-31-grudnya-vidznachaut-peredden-novogo-roku-ta-modestiv-den.html

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31 грудня православна церква вшановує пам’ять святителя Модеста Єрусалимського, котрий був архієпископом у Єрусалимі у VII ст. н. е. На долю Модеста випало проводити відновлення зруйнованих християнських святинь та поховання жертв руйнівного вторгнення персів у Сирію і Палестину.

Вважається, що у зрілому віці Модеста продали в рабство, проте він навернув свого господаря до християнства і був звільнений ним.

У народі цього дня відзначали Модестів день. Вважалося, що цього дня можна передбачити погоду на наступний рік. Для цього у 12 маленьких коробочок, на кожній з яких писали назву місяця, насипалася сіль. В якій з цих коробочок сіль стане мокрою вранці — в тому місяці буде найбільше опадів.

За сучасною традицією 31 грудня відзначають переддень Нового року — окреме від Нового року святом, під час якого починаються урочистості із зустрічі наступного року. Як правило, ввечері розпочинаються сімейні застілля та святкування з проводжання «старого року».

Народні прикмети: