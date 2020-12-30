31 грудня відзначають переддень Нового року та Модестів деньhttps://racurs.ua/ua/n148483-31-grudnya-vidznachaut-peredden-novogo-roku-ta-modestiv-den.htmlРакурс
31 грудня православна церква вшановує пам’ять святителя Модеста Єрусалимського, котрий був архієпископом у Єрусалимі у VII ст. н. е. На долю Модеста випало проводити відновлення зруйнованих християнських святинь та поховання жертв руйнівного вторгнення персів у Сирію і Палестину.
Вважається, що у зрілому віці Модеста продали в рабство, проте він навернув свого господаря до християнства і був звільнений ним.
У народі цього дня відзначали Модестів день. Вважалося, що цього дня можна передбачити погоду на наступний рік. Для цього у 12 маленьких коробочок, на кожній з яких писали назву місяця, насипалася сіль. В якій з цих коробочок сіль стане мокрою вранці — в тому місяці буде найбільше опадів.
За сучасною традицією 31 грудня відзначають переддень Нового року — окреме від Нового року святом, під час якого починаються урочистості із зустрічі наступного року. Як правило, ввечері розпочинаються сімейні застілля та святкування з проводжання «старого року».
Народні прикмети:
- якщо сніг під ногами не скрипить — невдовзі потепліє;
- якщо поля снігом не вкрилися — рік буде неврожайним;
- якщо сніжинки цього дня великі — мороз буде несильним, можлива відлига;
- якщо дим з труби тягнеться прямим стовпом вгору або з невеликим ухилом — варто очікувати похолодання.