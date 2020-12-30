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Ракурс
31 грудня відзначають переддень Нового року

31 грудня відзначають переддень Нового року та Модестів день

30 гру 2020, 23:18
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31 грудня православна церква вшановує пам’ять святителя Модеста Єрусалимського, котрий був архієпископом у Єрусалимі у VII ст. н. е. На долю Модеста випало проводити відновлення зруйнованих християнських святинь та поховання жертв руйнівного вторгнення персів у Сирію і Палестину.

Вважається, що у зрілому віці Модеста продали в рабство, проте він навернув свого господаря до християнства і був звільнений ним.

У народі цього дня відзначали Модестів день. Вважалося, що цього дня можна передбачити погоду на наступний рік. Для цього у 12 маленьких коробочок, на кожній з яких писали назву місяця, насипалася сіль. В якій з цих коробочок сіль стане мокрою вранці — в тому місяці буде найбільше опадів.


За сучасною традицією 31 грудня відзначають переддень Нового року — окреме від Нового року святом, під час якого починаються урочистості із зустрічі наступного року. Як правило, ввечері розпочинаються сімейні застілля та святкування з проводжання «старого року».

Народні прикмети:

  • якщо сніг під ногами не скрипить — невдовзі потепліє;
  • якщо поля снігом не вкрилися — рік буде неврожайним;
  • якщо сніжинки цього дня великі — мороз буде несильним, можлива відлига;
  • якщо дим з труби тягнеться прямим стовпом вгору або з невеликим ухилом — варто очікувати похолодання.

Джерело: Ракурс


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