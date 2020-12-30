Максим Микитась (ліворуч), фото: «Слово і діло»

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Ракурс

Максиму Микитасю — колишньому народному депутату та забудовнику, якого правоохоронці підозрюють у замовному викраденні і вимаганні грошей, сьогодні, 30 грудня, Шевченківський райсуд Києва не зміг обрати запобіжний захід.

Засідання перенесене через заяву захисту Микитася про відвід судді, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ця заява була подана на авторозподіл, заявила суддя у справі Наталія Аббасова.

Орієнтовно дана заява буде розглянута завтра о дев’ятій годині в цьому ж приміщенні, — зазначила вона.

Під час судового засідання адвокати Микитася зазначили, що матеріали клопотання містять близько 600 сторінок і для того, щоб їх лише прочитати потрібно 12 годин, в той час як суддя не надала навіть належних тьох годин.

Також, на думку захисту Микитася, в наданих поліції як доказ матеріалах присутнє листування щодо викрадення людини, котре може містити підробки.

Після відхилення суддею дев’яти клопотань адвокатів Микитася, захист екс-нардепа заявив про наявність обставин, які викликають сумніви в неупередженості слідчого судді.

Засідання у справі Микитася було призначене на 14.00, проте розпочалося о 17.00. На клопотання захисту Микитася суддя дала дві години на ознайомлення з матеріалами, тож засідання поновилося вже після 19.20.

Нагадаємо, слідство вважає Микитася замовником викрадення київського юриста, від якого забудовник вимагав 800 тис. дол. США. У МВС раніше заявляли, що для Микитася проситимуть обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.