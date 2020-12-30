Петро Порошенко, фото: Віталій Носач

https://racurs.ua/ua/n148481-sprava-vagnerivciv-poroshenko-zayavyv-scho-osobysto-sankcionuvav-specoperaciu-video.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, заявив, що санкціонував спецоперацію із затримання так званих «вагнерівців» — російських найманців, причетних до скоєння резонансних злочинів, таких як збиття малазійського «Боїнга» рейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.

За словами Порошенка, відповідне рішення він ухвалив у часи свого президентства наприкінці 2018 року, як тодішній Верховний Головнокомандувач ЗСУ. Про це він заявив в інтерв’ю «5 каналу».

Порошенко зазначив, що до здійснення цієї операції були докладені «зусилля десятків українських героїв».

На жаль, операція була зірвана, зірвана конкретними особами. І я дуже наполегливо раджу створити тимчасову слідчу комісію, допитати всіх учасників процесу, і відсторонити негайно тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведено, — заявив Порошенко.

Наприкінці липня в Білорусі затримали 33 іноземних громадян, які виявилися бойовиками російської приватної військової компанії. Вони прибули з РФ та оселилися в санаторії під Мінськом. 14 серпня найманців передали Росії.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що інцидент з «вагнерівцями» у Білорусі був наслідком зриву операції українських спецслужб, які планували доставити їх до України. Представники влади цю версію спростовують.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін наприкінці серпня заявив про причетність українських спецслужб до заманювання «вагнерівців» у Білорусь.