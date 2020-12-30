Петр Порошенко, фото: Виталий Носач

https://racurs.ua/n148481-delo-vagnerovcev-poroshenko-zayavil-chto-lichno-sankcioniroval-specoperaciu-video.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, заявил, что санкционировал спецоперацию по задержанию так называемых «вагнеровцев» — российских наемников, причастных к совершению резонансных преступлений, таких как сбивание малазийского «Боинга» рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

По словам Порошенко, соответствующее решение он принял во времена своего президентства в конце 2018 года, как тогдашний Верховный Главнокомандующий ВСУ. Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

Порошенко отметил, что к осуществлению этой операции были приложены «усилия десятков украинских героев».

К сожалению, операция была сорвана, сорвана конкретными лицами. И я очень настоятельно рекомендую создать временную следственную комиссию, допросить всех участников процесса, и отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено, — заявил Порошенко.

В конце июля в Беларуси задержали 33 иностранных граждан, которые оказались боевиками российской частной военной компании. Они прибыли из РФ и поселились в санатории под Минском. 14 августа наемников передали России.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что инцидент с «вагнеровцами» в Беларуси был следствием срыва операции украинских спецслужб, которые планировали доставить их в Украину. Представители руководства Украины эту версию опровергают.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце августа заявил о причастности украинских спецслужб к заманиванию «вагнеровцев» в Беларусь.