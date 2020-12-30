В Киеве облили краской памятник воинам АТО/ООС, фото: Минветеранов

https://racurs.ua/n148480-pamyatnik-voinam-ato-v-kieve-oskvernili-vandaly-foto.html

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Вандалы осквернили установленный в Киеве памятник воинам АТО/ООС, расположенный в

Шевченковском районе вблизи станции метро «Берестейская».

Памятник облили краской. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на сегодня, 30 декабря.

В ведомстве отмечают, что с 2019 года установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников, построенных в память защитников Украины, участников Революции Достоинства и борцов за независимость нашего государства в ХХ веке.

Каждый случай надругательства над местами памяти должен быть расследован и наказан по закону, — отмечают в Минветеранов.

Напомним, за осуществленное на Черниговщине надругательство над могилами участников войны на востоке Украины местного жителя суд отправил на принудительное лечение в психбольницу. Вандал в сентябре 2019 года зарисовал белой краской изображения умерших.