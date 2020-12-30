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У Києві облили фарбою пам’ятник воїнам АТО/ООС, фото: Мінветеранів
Пам’ятник воїнам АТО у Києві спаплюжили вандали (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n148480-pam-yatnyk-voyinam-ato-u-kyievi-spaplujyly-vandaly-foto.htmlРакурс
Вандали спаплюжили встановлений у Києві пам’ятник воїнам АТО/ООС, розташований у
Шевченківському районі поблизу станції метро «Берестейська».
Пам’ятник облили фарбою. Про це повідомляє прес-служба Міністерства у справах ветеранів.
Зазначається, що інцидент стався в ніч на сьогодні, 30 грудня.
У відомстві наголошують, що з 2019 року встановлено кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятників, споруджених в пам’ять захисників України, учасників Революції Гідності та борців за незалежність нашої держави у ХХ ст.
Кожний випадок наруги над місцями пам’яті має бути розслідуваний та покараний за законом, — наголошують у Мінветеранів.
Нагадаємо, за здійснену на Чернігівщині наругу над могилами учасників війни на сході України місцевого жителя суд відправив на примусове лікування до психлікарні. Вандал у вересні 2019 року замалював білою фарбою зображення померлих.
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