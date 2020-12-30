У Києві облили фарбою пам’ятник воїнам АТО/ООС, фото: Мінветеранів

https://racurs.ua/ua/n148480-pam-yatnyk-voyinam-ato-u-kyievi-spaplujyly-vandaly-foto.html

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Вандали спаплюжили встановлений у Києві пам’ятник воїнам АТО/ООС, розташований у

Шевченківському районі поблизу станції метро «Берестейська».

Пам’ятник облили фарбою. Про це повідомляє прес-служба Міністерства у справах ветеранів.

Зазначається, що інцидент стався в ніч на сьогодні, 30 грудня.

У відомстві наголошують, що з 2019 року встановлено кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятників, споруджених в пам’ять захисників України, учасників Революції Гідності та борців за незалежність нашої держави у ХХ ст.

Кожний випадок наруги над місцями пам’яті має бути розслідуваний та покараний за законом, — наголошують у Мінветеранів.

Нагадаємо, за здійснену на Чернігівщині наругу над могилами учасників війни на сході України місцевого жителя суд відправив на примусове лікування до психлікарні. Вандал у вересні 2019 року замалював білою фарбою зображення померлих.