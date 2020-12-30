Максим Микитась (слева), фото: «Слово і діло»

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Ракурс

Максиму Микитасю — бывшему народному депутату и застройщику, которого правоохранители подозревают в заказном похищении и вымогательстве денег, сегодня, 30 декабря, Шевченковский райсуд Киева не смог избрать меру пресечения.

Заседание перенесено из-за заявления защиты Микитася об отводе судьи, сообщает агентство «Укринформ».

Это заявление было подано на автораспределение, заявила судья по делу Наталья Аббасова.

Ориентировочно данное заявление будет рассмотрено завтра в девять часов в этом же помещении, — отметила она.

Во время судебного заседания адвокаты Микитася заявили, что материалы ходатайства содержат около 600 страниц и для того, чтобы их только прочитать нужно 12 часов, в то время как судья не предоставила даже надлежащих трех часов.

Также, по мнению защиты Микитася, в предоставленных полиции в качестве доказательства материалах присутствует переписка о похищении человека, которая может содержать подделки.

После отклонения судьей девяти ходатайств адвокатов Микитася, защита экс-нардепа заявила о наличии обстоятельств, вызывающих сомнения в беспристрастности следственного судьи.

Заседание по делу Микитася было назначено на 14.00, однако началось в 17.00. По ходатайству защиты Микитася судья дала два часа на ознакомление с материалами, поэтому заседание возобновилось уже после 19.20.

Напомним, следствие считает Микитася заказчиком похищения киевского юриста, от которого застройщик требовал 800 тыс. долл. США. В МВД ранее заявляли, что для Микитася будут просить избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.